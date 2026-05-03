Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einsatz auf dem Frühlingsfest Northeim - 28-jähriger Mann im Nahbereich festgenommen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Schützenring, Samstag, 02.05.2026, 20.02 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Samstagabend meldeten mehrere Zeugen über Notruf eine männliche Person, welcher andere Besuchende mit Bier überschüttete und in Folge der dadurch entstandenen verbalen Streitigkeiten diesen gegenüber ein Messer zeigte und mit dem Tode bedrohte. Das Messer hatte er zuvor in einer mitgeführten Umhängetasche verstaut.

Als die ersten eingesetzten Polizeikräfte am Einsatzort erschienen, flüchtete der 28-jährige Mann zunächst zu Fuß, konnte jedoch im Nahbereich auf einem Hof widerstandslos festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Der 28-jährige Mann blieb über Nacht im Gewahrsam der Polizeiinspektion Northeim und wurde am heutigen Vormittag aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Zeugen, welche weitere sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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