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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Besucherparkplatz der Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim

Bad Gandersheim (ots)

37145 Northeim, Albert-Schweitzer-Weg 1, Besucherparkplatz der Helios Albert-Schweitzer-Klinik, Tatzeitpunkt, 30.04.2026, gegen 06:00 Uhr

Zum angegebenen Unfallzeitpunkt sei es auf dem Besucherparkplatz der Helios Albert-Schweitzer-Klinik in Northeim im Albert-Schweitzer-Weg 1 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Geschädigte habe seinen grauen VW Golf auf dem äußersten Parkplatz in der ersten Reihe in Richtung des Haupteingangs geparkt. Der Pkw ist im Frontbereich der Beifahrerseite beschädigt worden. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen. (lf)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551/91480
Fax: 05551/9148-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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