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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert gegen Hauswand gefahren; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Salzderhelden (kr.) 01.05.2026; 00:59 Uhr

Am 01.05.2026, fuhr ein 18jähriger, kurz nach Mitternacht, mit seinem Golf, durch Salzderhelden, in Richtung Bahnhof. Im Verlauf der Zollstraße verlor er dann ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Anschließend prallte er mit der Front gegen eine Hausecke und wurde mit dem Heck gegen ein Nachbarhaus geschleudert. Hierbei wurde seine 16jährige Beifahrerin leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des jungen Mannes fest. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Unfallhergang und dem jungen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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