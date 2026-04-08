Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Werkzeug aus Transporter entwendet

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag, den 07.04.2026 fiel einem 34-jährigen Gevelsberger auf, dass womöglich in seinen an der Cleverstraße in Gevelsberg abgestellten Firmenwagen eingebrochen wurde. Der Tatzeitraum beläuft sich zwischen dem 04.04., 06:00 Uhr und dem 07.04., 06:00 Uhr. Einer oder mehrere Täter beschädigten hierbei den Schließzylinder des Fahrzeugs und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren mehrere Maschinen und Werkzeuge.

Hinweis auf Individualnummern:

Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Geräten sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

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