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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 29.04.2026; 15:13 Uhr (Meldezeit)

Am Mittwochnachmittag, den 29.04.2026 meldete sich ein 62jähriger Verkehrsteilnehmer bei der Polizei in Einbeck und zeigte eine Unfallflucht zum Nachteil der Straßenmeisterei Einbeck an. Demzufolge hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Kreisel Hansestraße eine Warntafel samt Mast umgefahren. Der Unfallzeitraum muss sich nach Auffassung des Meldenden um die frühen Morgenstunden gehandelt haben. Der Verursacher hatte sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 400,- Euro zu kümmern und ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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