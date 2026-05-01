Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Betäubungsmitteleinfluss einen Unfall verursacht

Einbeck (ots)

Einbeck; OT Amelsen

26.04.2026, 20:40 Uhr

Am Sonntagabend, den 26.04.2026, gegen 20:40 Uhr, befuhr ein 22jähriger Mann aus Dassel, mit seinem Transporter, die K517 im Bereich Amelsen und beabsichtigte anschließend die L546 zu queren. Dabei übersah er den Pkw eines von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw-Fahrers aus Stadtoldendorf und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme vor Ort stellten die Beamten bei dem Verursacher körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuten. Ein anschließend durchgeführter Drogen-Schnelltest bestätigte den Verdacht. Der junge Mann stand unter deim Einfluss von Cannabisprodukten. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Abschließend wurde ihm bis auf Weiteres die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen aller Art untersagt.

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