POL-NOM: Betrunken Unfall verursacht
Einbeck (ots)
Einbeck, OT Stroit
25.04.2026; 16:15 Uhr
Bereits am Samstagnachmittag, den 25.04.2026, wurde die Polizei Einbeck zu einem Verkehrsunfall in die Ortschaft Stroit gerufen. Die Lage vor Ort ergab, dass ein ausländischer Pkw-Fahrer gegen einen Stromverteilerkasten der Stadtwerke gefahren war und dabei erheblichen Sachschaden verursachte. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann bei dem 54jährigen aus Rumänien stammenden Fahrer Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen untersagt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.
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