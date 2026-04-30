Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet - eine Person bei Kollision leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Wallstraße, Mittwoch, 29.04.2026, 14.10 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwochnachmittag in der Wallstraße in Northeim.

Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Wallstraße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich zur Graf-Otto-Straße übersah er die querende, vorfahrtsberechtigte 25-jährige Frau, welche mit ihrem Pkw in Richtung Göttinger Straße unterwegs war. Es kam schließlich zum Zusammenstoß der beiden Autos, in dessen Folge diese nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 11000 Euro.

Bei der Kollision wurde die 25-jährige Frau leicht verletzt und musste in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

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