PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet - eine Person bei Kollision leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Wallstraße, Mittwoch, 29.04.2026, 14.10 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwochnachmittag in der Wallstraße in Northeim.

Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Wallstraße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich zur Graf-Otto-Straße übersah er die querende, vorfahrtsberechtigte 25-jährige Frau, welche mit ihrem Pkw in Richtung Göttinger Straße unterwegs war. Es kam schließlich zum Zusammenstoß der beiden Autos, in dessen Folge diese nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 11000 Euro.

Bei der Kollision wurde die 25-jährige Frau leicht verletzt und musste in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 08:08

    POL-NOM: Unbekannte Person schlägt Fensterscheibe von Pkw ein

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Weißer Budenweg, Mittwoch, 29.04.2026, 14.30 - 15.36 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 54-jähriger Mann parkte seinen Pkw am Mittwochnachmittag um 14.30 Uhr für etwa eine Stunde in der Straße "Weißer Budenweg" in Northeim. Als er gegen 15.36 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine eingeschlagene Fensterscheibe seines Pkw fest. Zu ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 08:11

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Northeim - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Sturmbäume, Dienstag, 28.04.2026, 16.05 Uhr - 17.20 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 55-jährigen Frau. Die Geschädigte parkte ihren weißen Toyota Yaris auf einem Parkplatz in der Straße "Sturmbäume" in Northeim. Als sie ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 07:59

    POL-NOM: Müll geriet in Brand - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Dienstag, 28.04.2026, 14.40 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 20-jähriger Mitarbeiter des DB Sicherheit entdeckte am Dienstagnachmittag einen Brand in der Nähe der Gleisanlagen in der Güterbahnhofstraße in Northeim. Innerhalb eines Betonquaders geriet aus bislang unbekannter Ursache dort befindlicher Müll in Brand, welcher durch Feuerwehrkräfte der Feuerwehr Northeim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren