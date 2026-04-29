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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Northeim - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sturmbäume, Dienstag, 28.04.2026, 16.05 Uhr - 17.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 55-jährigen Frau. Die Geschädigte parkte ihren weißen Toyota Yaris auf einem Parkplatz in der Straße "Sturmbäume" in Northeim. Als sie etwa eine Stunde später wieder zurück zu ihrem Pkw kam, stellte sie die Beschädigungen am hinteren Stoßfänger fest. Ein Verursacher gab sich nicht zu erkennen.

Der Schaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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