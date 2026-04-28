Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrssicherheitswoche der Polizei Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (fha) - Die Verkehrsüberwachung gehört zu den Kernaufgaben der Polizei. Mit dem Ziel der nachhaltigen Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr führte das Polizeikommissariat Bad Gandersheim daher vom 20. bis zum 26. April 2026 eine Verkehrssicherheitswoche im eigenen Zuständigkeitsgebiet durch. Unterstützt wurden die Kräfte der örtlichen Dienststelle hierbei von der Verfügungseinheit und dem Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Northeim sowie von Mitarbeitenden des Landkreises Northeim. In einem besonderen Fokus standen die Hauptunfallursachen, wie nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit, Ablenkung und Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmenden.

Im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche wurden daher unter anderem diverse ganzheitliche Verkehrskontrollen, Kontrollen nach Geschwindigkeitsmessungen, im Hinblick auf den gewerblichen Güterkraftverkehr sowie im Kontext des Tunings von Kraftfahrzeugen durchgeführt.

Bei insgesamt 195 kontrollierten Kraftfahrzeugführenden und Nutzenden eines Fahrrades oder E-Scooters konnten 100 Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie vier Verkehrsstraftaten aufgedeckt werden. In Kooperation mit dem Landkreis Northeim und der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Northeim wurden darüber hinaus 427 Geschwindigkeitsverstöße dokumentiert.

Im Zusammenhang mit der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit leitete die Polizei zudem zwei Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren in Folge des Konsums von Cannabis sowie zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr aufgrund bestehender Fahruntüchtigkeit nach dem Konsum von alkoholischen Getränken ein.

Außerdem kontrollierte das Bundesamt für Mobilität und Logistik (BALM) den gewerblichen Güterkraftverkehr auf den Bundesstraßen im Zuständigkeitsgebiet des Polizeikommissariats Bad Gandersheim. Hierbei stellten die Kontrollierenden drei Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz fest.

Während des Verlaufs der Verkehrssicherheitswoche leiteten die Kräfte zudem neun Verkehrsordnungswidrigkeiten wegen der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt, ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis ein.

Vor dem Hintergrund einer ganzheitlichen Verkehrsunfallprävention führte das Polizeikommissariat Bad Gandersheim zudem insgesamt drei Präventionsmaßnahmen an örtlichen Schulen und Kindergärten durch. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Aktion "Süßes oder Saures" am Kindergarten Wrescherode. In Begleitung der Kindergartenkinder erfolgten hierbei Verkehrskontrollen nach Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Die entsprechenden Verkehrsteilnehmenden erhielten anschließend einen von den Kindern gestalteten "Denkzettel" sowie eine saure Süßigkeit. Fahrzeugführende, welche sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen hielten, durften sich über eine kleine Süßware freuen.

Das Polizeikommissariat Bad Gandersheim zieht nach der Verkehrssicherheitswoche insgesamt, aufgrund überwiegend positiver Resonanz gegenüber den polizeilichen Maßnahmen sowie weitestgehend gesetzeskonformen Verhaltens der Verkehrsteilnehmenden, eine positive Bilanz.

Auch zukünftig werden Verkehrssicherheitswochen im Zuständigkeitsgebiet des Polizeikommissariats Bad Gandersheim durchgeführt, um die Sicherheit des Straßenverkehrs zu erhöhen.

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