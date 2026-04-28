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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

Ort: 37581 Bad Gandersheim, Northeimer Straße, zwischen Einmündung Flugplatzweg und Rambazamba-Markt Zeit: 23.04.2026, ca. 14 Uhr

Zu oben genannter Zeit kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Fahrradfahrerin, bei welchem letztere stürzte und sich leicht verletzte. Die beteiligten Fußgänger haben sich nach dem Unfall entfernt, sodass diese nicht namentlich bekannt sind. Ein roter Pkw habe laut Aussage der Geschädigten den Vorfall beobachtet.

Beschreibung der Fußgänger:

Person 1

   - weiblich, kurze rötliche Haare
   - ca. 160 cm groß
   - Brillenträgerin

Person 2

   - männlich, ca. 50 Jahre alt
   - schlank, ca. 170 cm groß, 3-Tage Bart
   - Cap, blaue Jeans, schwarze Jacke

Mögliche Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Fußgängern oder dem roten Pkw tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden (WSH).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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