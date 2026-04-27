POL-NOM: Brand in Gartenkolonie - 1.500EUR Schaden
Northeim (ots)
Northeim, Am Lohgraben
Sonntag, 26.04.2026, gegen 18:30 Uhr
Northeim(da) - Am gestrigen Abend kam es gegen 18:30 Uhr im Bereich der Kleingartenkolonie am Lohgraben aus bislang unbekannter Ursache zum Brand einer Gartenlaube. Die Laube und darin befindliches Gartenwerkzeug wurden völlig zerstört, der Gesamtschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 1.500EUR. Personen waren nicht vor Ort.
Die Feuerwehr Northeim war mit ca. 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen.
Zur Brandursache können aktuell noch keine Angaben gemacht werden, der Brandort wurde beschlagnahmt, weitere Ermittlungen folgen.
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