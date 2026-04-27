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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in Gartenkolonie - 1.500EUR Schaden

Northeim (ots)

Northeim, Am Lohgraben

Sonntag, 26.04.2026, gegen 18:30 Uhr

Northeim(da) - Am gestrigen Abend kam es gegen 18:30 Uhr im Bereich der Kleingartenkolonie am Lohgraben aus bislang unbekannter Ursache zum Brand einer Gartenlaube. Die Laube und darin befindliches Gartenwerkzeug wurden völlig zerstört, der Gesamtschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 1.500EUR. Personen waren nicht vor Ort.

Die Feuerwehr Northeim war mit ca. 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen.

Zur Brandursache können aktuell noch keine Angaben gemacht werden, der Brandort wurde beschlagnahmt, weitere Ermittlungen folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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