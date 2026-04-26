POL-NOM: Trunkenheitsfahrt und Einweisung in eine Klinik
Northeim (ots)
25.04.2026, 23:02 Uhr, B3, 37154 Northeim in Richtung Sudheim
NORTHEIM (sch)
Am Samstag um 23:02 Uhr führte ein 33-jähriger Verkehrsteilnehmer einen Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, sodass eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Da der 33-jährige während der polizeilichen Maßnahmen Suizidabsichten äußerte, wurde er auf Anordnung der Einweisungskommission in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.
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