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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt und Einweisung in eine Klinik

Northeim (ots)

25.04.2026, 23:02 Uhr, B3, 37154 Northeim in Richtung Sudheim

NORTHEIM (sch)

Am Samstag um 23:02 Uhr führte ein 33-jähriger Verkehrsteilnehmer einen Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, sodass eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Da der 33-jährige während der polizeilichen Maßnahmen Suizidabsichten äußerte, wurde er auf Anordnung der Einweisungskommission in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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