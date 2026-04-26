POL-NOM: Trunkenheitsfahrt und Einweisung in eine Klinik

Uslar (ots) - Amelith (La) - Am 23.04.2026, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich auf der B 241 zwischen Lauenförde und Amelith eine Verkehrsunfallflucht. Aufgrund eines Überholmanövers im Gegenverkehr musste ein vorausfahrender Pkw stark abbremsen, was der dahinter fahrende Fahrzeugführer zu spät erkannte. Dieser lenkte daher seinen Pkw in den angrenzenden Straßengraben, um eine Kollision mit dem vorausfahrenden Pkw zu vermeiden. Dabei entstand Sachschaden am Pkw und an ...

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