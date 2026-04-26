POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf der B248
Northeim (ots)
25.04.2026, ca. 17:00 Uhr, B248, Imbshausen in Richtung Northeim
NORTHEIM (sch)
Am Samstag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der oben genannten Örtlichkeit durch einen bislang unbekannten Fahrer. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines Mietwagens im Vorbeifahren beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 400,00 Euro geschätzt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.
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