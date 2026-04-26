POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf der B248

Uslar (ots) - Uslar (La) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 25.04.2026, gegen 04.53 Uhr ereignete sich in der Sohlinger Landstraße in Uslar, beim Gelände der dortigen Autowaschanlage, eine Verkehrsunfallflucht. Dabei kam ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Bauzaun sowie eine Verblendung, anschließend setzte dieser seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Der Verursacher konnte im ...

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