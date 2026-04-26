Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

Amelith (La) - Am 23.04.2026, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich auf der B 241 zwischen Lauenförde und Amelith eine Verkehrsunfallflucht. Aufgrund eines Überholmanövers im Gegenverkehr musste ein vorausfahrender Pkw stark abbremsen, was der dahinter fahrende Fahrzeugführer zu spät erkannte. Dieser lenkte daher seinen Pkw in den angrenzenden Straßengraben, um eine Kollision mit dem vorausfahrenden Pkw zu vermeiden. Dabei entstand Sachschaden am Pkw und an einem Leitpfosten. Der vorausfahrende Pkw wurde nicht beschädigt. Der Fahrzeugführer des überholenden Pkws setzte seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Bei dem Pkw soll es sich um einen weißen Opel-SUV älteren Baujahrs gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Uslar (Tel.: 05571-80060) in Verbindung zu setzen.

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