Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter - ein Kind leicht verletzt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Göttinger Str. 15, Freitag, 24.04.2026, 13:20 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Sti) - Am Freitagmittag kam es in Nörten-Hardenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter.

Eine 24-jährige Frau aus Osterode beabsichtigte mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Supermarktes über einen abgesenkten Bordstein auf die Göttinger Straße einzufahren. Hierbei übersah sie einen mit zwei Kindern besetzten E-Scooter, welcher auf dem Gehweg fuhr.

Die 13-jährige Führerin des E-Scooters wurde durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte an eine Erziehungsberechtigte übergeben werden. Die 12-jährige Beifahrerin des E-Scooters blieb unverletzt.

Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der E-Scooter über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und weist in diesem Zusammenhang auf die wichtigsten Regeln beim Umgang mit E-Scootern hin:

- Das Mindestalter liegt bei 14 Jahren - Es darf nicht auf Gehwegen gefahren werden (außer sie sind für den E-Scooter freigegeben) - es ist nur eine Person auf dem E-Scooter erlaubt - E-Scooter unterliegen der Versicherungspflicht und benötigen ein Versicherungskennzeichen - es besteht zwar keine Pflicht, aber die Benutzung eines Helms wird dringend empfohlen

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-91480)zu melden.

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