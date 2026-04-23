Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Blaulicht, Spurensuche und Zukunftspläne: 75 Kinder beim Zukunftstag der Polizei

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Northeim (ots)

Polizeiinspektion Northeim (mil) -

Unter dem Motto "Ermittler von morgen" blickten am Donnerstag, den 23. April 2026 75 Kinder hinter die Kulissen der Polizei. Auf den vier Dienststellen (Einbeck, Bad Gandersheim, Uslar und Northeim) verteilt erlebten die Schülerinnen und Schüler einen spannenden Tag rund um den Polizeialltag.

Das Programm bot Technik zum Anfassen: Neben der Besichtigung der Dienststellen und Streifenwagen standen die Spurensicherung sowie die Verkehrsunfallaufnahme im Fokus. Besonderes Highlight war die praktische Demonstration der Geschwindigkeitsmessung, bei der die Jugendlichen selbst die Laserpistole bedienen durften. Zudem konnte die schwere polizeiliche Ausrüstung hautnah begutachtet und anprobiert werden.

Ein wichtiger Teil des Tages war die Nachwuchsgewinnung. Erfahrene Beamtinnen und Beamte erklärten den Kindern den Weg zur Polizei und informierten über die Voraussetzungen für die Ausbildung sowie das duale Studium.

Mit vielen neuen Eindrücken und vielleicht dem festen Ziel, später selbst einmal Uniform zu tragen, verabschiedeten sich die "Nachwuchskräfte" am Nachmittag in den Feierabend.

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