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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (ke), Alleestraße, 21.04.2026, 11:00 Uhr.

Eine 82-jährige Pkw-Fahrerin aus Wesertal touchierte bei Ausparken auf einem Kundenparkplatz den ordnungsgemäß abgestellten Pkw einer Uslarer Institution und den Pkw einer 51-jährigen aus Uslar. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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