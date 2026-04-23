Northeim (ots) - NORTHEIM (mil) - 37181 Hardegsen, Göttinger Straße, Dienstag, 21.04.2026, 10.45 Uhr - 11.10 Uhr und 37186 Moringen, Fühlingsweg, Dienstag, 21.04.2026, 18.00 - 18.30 Uhr Am Dienstag kam es sowohl in einem Lebensmittelmarkt in der Göttinger Straße in Hardegsen, als auch am späten Nachmittag in einem Lebensmittelmarkt im Fühlingsweg in Moringen zu einem Diebstahl von Geldbörsen. Im Fall in Hardegsen ...

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