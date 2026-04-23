POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (ke), Alleestraße, 21.04.2026, 11:00 Uhr.
Eine 82-jährige Pkw-Fahrerin aus Wesertal touchierte bei Ausparken auf einem Kundenparkplatz den ordnungsgemäß abgestellten Pkw einer Uslarer Institution und den Pkw einer 51-jährigen aus Uslar. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR.
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