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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zweimal Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Northeim (ots)

NORTHEIM (mil) -

37181 Hardegsen, Göttinger Straße, Dienstag, 21.04.2026, 10.45 Uhr - 11.10 Uhr und 37186 Moringen, Fühlingsweg, Dienstag, 21.04.2026, 18.00 - 18.30 Uhr

Am Dienstag kam es sowohl in einem Lebensmittelmarkt in der Göttinger Straße in Hardegsen, als auch am späten Nachmittag in einem Lebensmittelmarkt im Fühlingsweg in Moringen zu einem Diebstahl von Geldbörsen.

Im Fall in Hardegsen bemerkte der 65-jährige Geschädigte an der Kasse das Fehlen seiner Geldbörse. Neben diversen Personaldokumenten fehlen ihm nun auch seine bargeldlosen Zahlungsmittel (u.a. Girocard, EC-Karte etc.).

Im zweiten Fall in Moringen bemerkte die 77-jährige Geschädigte ebenfalls erst im Kassenbereich das Fehlen ihrer Geldbörse aus der mitgeführten Einkaufstasche, welche sie während des Einkaufes in ihrem Wagen abgelegt hatte. Im späteren Verlauf konnte die Geldbörse in einer Kühltruhe des Marktes aufgefunden werden. Es wurde Bargeld in Höhe von ca. 100,00 Euro entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitige Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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