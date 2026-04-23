POL-NOM: Diebstahl
Uslar (ots)
Uslar, (ke), Lavesstraße, zwischen dem 19.04.2026, 14:00 Uhr und dem 20.04.2026, 18:00 Uhr.
Bislang unbekannte Täter entwendeten ein schwarzes BERGAMONT Revox E-Bike und ein schwarzes SCOTT Strike eRide Fahrrad aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses. Den Zugang erlangten sie durch Aufhebeln der Hauseingangstür. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060 zu wenden.
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