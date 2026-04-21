PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer - eine Person leicht verletzt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße (B 446)(Fi) -

Am Montagnachmittag (20.04.2026) kam es in Nörten-Hardenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 70-jährige Pkw-Fahrerin aus Nörten-Hardenberg die Göttinger Straße in Fahrtrichtung Lauenförder Straße. Auf Höhe einer Abbiegespur übersah sie einen Fahrradfahrer, der die Fahrbahn innerhalb einer Fahrradfurt querte. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 68-jährige Fahrradfahrer aus Nörten-Hardenberg wurde dabei leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.250 Euro. Der Pkw blieb fahrbereit.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 06:50

    POL-NOM: Sachbeschädigung durch Glasflasche - Polizei sucht Zeugen

    Northeim (ots) - Northeim, Scharnhorststraße (Fi) - Am Montagnachmittag (20.04.2026) kam es in Northeim zu einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus. Gegen 16:45 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche gegen das Wohnzimmerfenster eines Wohnhauses in der Scharnhorststraße. Durch den Aufprall entstand ein etwa 3 mm breiter Riss in der Fensterscheibe. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 06:48

    POL-NOM: Fahrraddiebstahl aus Fahrradschuppen - Polizei bittet um Hinweise

    Northeim (ots) - Northeim, Schuhwall (Fi) - In der Zeit von Freitag, 10.04.2026, bis Montag, 13.04.2026, kam es in Northeim zu einem Diebstahl mehrerer Fahrräder. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem verschlossenen Fahrradschuppen auf dem Gelände einer staatlichen Einrichtung am Schuhwall. Aus dem Schuppen wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren