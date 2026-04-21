Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer - eine Person leicht verletzt

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße (B 446)(Fi) -

Am Montagnachmittag (20.04.2026) kam es in Nörten-Hardenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 70-jährige Pkw-Fahrerin aus Nörten-Hardenberg die Göttinger Straße in Fahrtrichtung Lauenförder Straße. Auf Höhe einer Abbiegespur übersah sie einen Fahrradfahrer, der die Fahrbahn innerhalb einer Fahrradfurt querte. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 68-jährige Fahrradfahrer aus Nörten-Hardenberg wurde dabei leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.250 Euro. Der Pkw blieb fahrbereit.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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