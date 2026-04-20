Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Kreiensen

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Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Bahnhof, Mi., 15.04.206, 06:10 bis 16:38 Uhr

Einbeck (pfa)

Am 15.04.2026 kam es im Zeitraum von 06:10 bis 16:38 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Kreiensen. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete das angeschlossene anthrazitfarbene Trekkingrad der Marke Curtis.

Die Schadenshöhe wird auf über 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

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