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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Kreiensen

POL-NOM: Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Kreiensen
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Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Bahnhof, Mi., 15.04.206, 06:10 bis 
     16:38 Uhr

Einbeck (pfa)

Am 15.04.2026 kam es im Zeitraum von 06:10 bis 16:38 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Kreiensen. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete das angeschlossene anthrazitfarbene Trekkingrad der Marke Curtis.

Die Schadenshöhe wird auf über 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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