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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 27-jähriger berauscht E-Scooter gefahren

Northeim (ots)

37154 Northeim, Schaupenstiel, Montag, 20.04.2026, 01.31 Uhr

NORTHEIM (mil) -

In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 27-jährigen Mann, welcher mit seinem E-Scooter die Straße "Schaupenstiel" befuhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem Fahrer fest, welche auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln zurückzuführen sein könnten. Der Mann gab schließlich zu, zuvor Amphetamin und THC konsumiert zu haben.

Dem Mann wurde folglich eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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