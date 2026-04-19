POL-NOM: PKW mit falschen Kennzeichen geführt
Uslar (ots)
K 449, zwischen Wiensen und Bodenfelde, 18.04.2026, 22.25 Uhr
K 449 (st) - Urkundenfälschung
Im Rahmen der Streife wird ein 19 - Jähriger Fahrzeugführer aus Katlenburg-Lindau festgestellt, der einen nicht zugelassenen sowie nicht versicherten Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führt. An dem Pkw sind zudem Kennzeichen angebracht, die nicht für das Fahrzeug ausgegeben sind. Dem Fahrzeugführer wird die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.
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