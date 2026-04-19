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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW mit falschen Kennzeichen geführt

Uslar (ots)

K 449, zwischen Wiensen und Bodenfelde, 18.04.2026, 22.25 Uhr

K 449 (st) - Urkundenfälschung

Im Rahmen der Streife wird ein 19 - Jähriger Fahrzeugführer aus Katlenburg-Lindau festgestellt, der einen nicht zugelassenen sowie nicht versicherten Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führt. An dem Pkw sind zudem Kennzeichen angebracht, die nicht für das Fahrzeug ausgegeben sind. Dem Fahrzeugführer wird die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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