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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Täter kam durch das Fenster

Uslar (ots)

Uslar, Bahnhofstraße 2 A, Sonnabend, 18.04.2026, 16.05 - 17.05 Uhr

USLAR (st) Einbruchdiebstahl

Durch ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt in eine Wohnung eines 36 - Jährigen Geschädigten in der Bahnhofstraße. Der während der Tat abwesende Geschädigte traf beim Aufschließen der Wohnungstür auf eine ihn unbekannte Person, welche auf Ansprache durch den Geschädigten die Wohnung sofort verließ. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann, ca.1,82 m groß, ca. 80 kg schwer, kurze dunkle Haare, Dreitagebart, mit osteuropäischem Aussehen gehandelt haben. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Arbeitshose und einer schwarzen Jacke mit grünen Streifen und längs verlaufenden Reflektoren. Durch den Einbruch entstand Entwendungsschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise auf den Tathergang bzw. zum Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/80060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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