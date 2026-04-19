Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter Täter beschädigt Beifahrertür eines geparkten PKW

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Parkplatz Dehneweg, Tatzeit 27.03.2026-16.04.2026

Im o. a. Tatzeitraum kommt es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Der bislang unbekannte Täter beschädigt hierbei die Beifahrertür des Geschädigten mit einem scharfkantigen Gegenstand und entfernt sich anschließend von der Örtlichkeit. An dem PKW entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR.

Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch auf der Dienststelle des PK Bad Gandersheim unter der 05382-95390 zu melden.

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