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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 31-jähriger alleinbeteiligt auf B247 verunfallt

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, B247, Sonntag, 19.04.2026, 17.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Sonntagnachmittag kam es auf der B247 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Mann leicht verletzt wurde.

Der 31-jährige Autofahrer befuhr die B247 aus Richtung Katlenburg kommend in Richtung Lindau als er vermutlich auf Grund von Aquaplaning und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug retten, wurde bei dem Unfall jedoch leicht verletzt. Er wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Der Pkw musste von der Unfallstelle geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 41500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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