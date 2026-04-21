Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Glasflasche - Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

Northeim, Scharnhorststraße (Fi) - Am Montagnachmittag (20.04.2026) kam es in Northeim zu einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus.

Gegen 16:45 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche gegen das Wohnzimmerfenster eines Wohnhauses in der Scharnhorststraße. Durch den Aufprall entstand ein etwa 3 mm breiter Riss in der Fensterscheibe.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich zu melden.

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