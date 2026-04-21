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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl aus Fahrradschuppen - Polizei bittet um Hinweise

Northeim (ots)

Northeim, Schuhwall (Fi) - In der Zeit von Freitag, 10.04.2026, bis Montag, 13.04.2026, kam es in Northeim zu einem Diebstahl mehrerer Fahrräder.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem verschlossenen Fahrradschuppen auf dem Gelände einer staatlichen Einrichtung am Schuhwall. Aus dem Schuppen wurden insgesamt fünf Fahrräder entwendet.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.750 Euro.

Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schuhwalls beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrräder geben können, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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