POL-NOM: Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Am Weinberg, Montag, 20.04.2026, 16.00 Uhr - Dienstag, 21.04.2026, 11.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person beschädigte im o.g. Tatzeitraum den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 59-jährigen Frau. Der unfallbetroffene schwarze Skoda wurde am linken Kotflügel beschädigt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf 3500 Euro. Die unfallverursachende ...

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