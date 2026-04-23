POL-NOM: Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz
Uslar (ots)
Uslar, (go), Thiestraße, Mittwoch, der 22.04.2026, 11:30 Uhr.
Ein 35- jähriger PKW Fahrer aus Uslar führte sein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl es nicht in Deutschland zugelassen war. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.
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