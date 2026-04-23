Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

Uslar (ots)

Uslar, (go), Lange Straße,(Kleines Cafe),Karl-Ilse-Straße/Ecke Rektor-Stein-Straße,(Wohngebiet),Lange Straße,(Rathaus),zwischen Mittwoch, dem 01.04.2026, 00:00 Uhr und Montag, dem 20.04.2026, 18:00 Uhr.

Im oben genannten Zeitraum wurden durch bislang unbekannte Personen ein Fenster in einem Cafe, ein Auto in der Karl-Ilse-Straße und ein Lüftungsgitter einer öffentlichen Toilette am Rathaus beschädigt. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

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