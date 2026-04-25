Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streit im Metronom eskaliert

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bahnhof, Freitag, 24.04.2026, 21:40 Uhr

NORTHEIM (Sti) - Ein Vorfall im Metronom-Zug auf der Strecke zwischen Hannover und Göttingen sorgte am Freitagabend für einen Polizeieinsatz am Northeimer Bahnhof und eine Zugverspätung von rund 30 Minuten.

Zwei Männer, ein 34-jähriger Deutsch-Amerikaner ohne festen Wohnsitz und ein 34-jähriger Syrer aus Nörten-Hardenberg, gerieten während der Fahrt in Streit.

Nach ersten Ermittlungen zerstörte der Mann aus Nörten-Hardenberg im Laufe des Streits mutwillig das Mobiltelefon seines Bekannten während der Fahrt, woraufhin das Gerät zu qualmen begann. Das qualmende Gerät wurde dann achtlos unter eine Sitzreihe geworfen. Eine auf den Sachverhalt aufmerksam werdende Zugbegleiterin leitete daraufhin einen Nothalt ein.

Auf Ansprachen des Zugpersonals reagierte der 34-jährige Syrer mit Bedrohungen und Beleidigungen.

Nach dem Eintreffen der Polizei am Northeimer Bahnhof verhielten sich die beiden Männer zunächst kooperativ, sodass ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Da diesem in der Folge allerdings nicht nachgekommen wurde, sollten beide Personen zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden.

Als der Mann aus Nörten-Hardenberg von der Polizei festgehalten wurde, versuchte der alkoholisierte Deutsch-Amerikaner ihn zu befreien und griff die Polizeikräfte tätlich an. Gegen ihn musste Pfefferspray eingesetzt werden. Er wurde anschließend zur Behandlung, wie es in Fällen nach dem Einsatz von Pfefferspray üblich ist, in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Der syrische Mann wurde der Dienststelle zugeführt und im Laufe der Nacht wieder entlassen.

Durch die Widerstandshandlungen wurden keine Polizeikräfte verletzt.

Die Männer erwarten nun diverse Ermittlungsverfahren.

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