Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Kreditkarte mit Verwertungstat

Northeim (ots)

37154 Northeim, Grafenhof 3-5, Freitag, 24.04.2026, 15:30 - 16:45 Uhr

NORTHEIM (Sti) - Eine zur Zeit noch unbekannte Täterschaft entwendete zunächst das Mobiltelefon mit Hülle aus dem getragenen Rucksack einer 54-jährigen Northeimerin beim Einkaufen in einem Discounter.

Zu einem späteren Zeitpunkt wurde das Mobiltelefon durch die Frau wieder aufgefunden. Sie stellte jedoch fest, dass das Bargeld und die Kreditkarte aus der Hülle des Mobiltelefons entwendet wurden.

Nach der Anzeigenerstattung bei der Polizei fiel der Frau auf, dass mit der entwendeten Kreditkarte zudem vier Abbuchungen veranlasst wurden. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-91480)zu melden.

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