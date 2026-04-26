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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

Uslar (La) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 25.04.2026, gegen 04.53 Uhr ereignete sich in der Sohlinger Landstraße in Uslar, beim Gelände der dortigen Autowaschanlage, eine Verkehrsunfallflucht. Dabei kam ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Bauzaun sowie eine Verblendung, anschließend setzte dieser seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Der Verursacher konnte im Nachgang ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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