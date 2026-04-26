Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Feuer am Brückenpfeiler

Northeim (ots)

25.04.2026, 18:34 Uhr, Am Nordhafen (Kiessee), 37154 Northeim, Autobahnbrücke an der Rhume

NORTHEIM (sch)

Am Samstagabend wurde durch einen Bürger gemeldet, dass die Autobahnbrücke an der Rhume im Bereich des Betonweges unterhalb der Brücke beschädigt sei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Beton Abplatzungen aufweist, die vermutlich durch ein Feuer entstanden sind. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 1000,00 Euro. Ein genauer Tatzeitraum kann nicht benannt werden. Nach Einschätzung der eingesetzten Polizeibeamten handelt es sich nicht um frische Schäden.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Pressestelle der Polizei Northeim zu melden.

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