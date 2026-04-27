Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Gartenlaube - eine verstorbene Person aufgefunden

Northeim (ots)

Northeim (OT Hollenstedt), Victoria-Luise-Straße Sonntag, 26.04.2026, 02:35 Uhr

NORTHEIM(da) - Am Sonntag, den 26.04.2026, wurde der Polizei gegen 02:35 Uhr ein Brand einer Gartenlaube in der Victoria-Luise-Straße gemeldet. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei begaben sich umgehend zum Einsatzort.

Beim Eintreffen stand die betroffene Gartenlaube bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auf zwei danebenliegende Wohnhäuser überzugreifen, so dass diese vorübergehend evakuiert werden mussten.

Durch den Brand wurden auch im Nahbereich stehende Fahrzeuge beschädigt, ein Übergreifen auf Wohnhäuser konnte durch die Feuerwehr jedoch verhindert werden; der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 60.000EUR. Im Zuge der Löscharbeiten wurde anschließend innerhalb der Laube eine leblose Person aufgefunden.

Die Identität der verstorbenen Person ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, es liegen jedoch Hinweise vor, die eine Zuordnung zu einem Anwohner mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nahelegen. Eine zweifelsfreie Identifizierung steht noch aus und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Brandursache ist aktuell noch unklar, der Brandort wurde beschlagnahmt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Zur Klärung der genauen Umstände wurden entsprechende Untersuchungen eingeleitet, die Ermittlungen werden durch die zuständigen Fachkommissariate fortgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell