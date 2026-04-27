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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach einem Einbruch in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Neustadt 18, Donnerstag, 23.04.2026 17:00 Uhr bis Samstag, 25.04.2026, 15:00 Uhr

Bad Gandersheim (kli)

Zwischen dem späten Donnerstag Nachmittag und Samstag Nachmittag kam es zu einem Einbruch in ein unbewohntes Mehrfamilienhaus in der Straße Neustadt in der Gandersheimer Innenstadt. Unbekannte Personen entwendeten mindestens eine Tischkreissäge aus dem Objekt. Durch die Tatortgruppe der Polizei Northeim konnten mehrere Spuren am Tatort gesichert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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