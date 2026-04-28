Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Einsätze durch gefährliche Gase - Mehrere Verletzte

Northeim (ots)

Moringen und Northeim

Montag, 27.04.2026, 16:30 Uhr und 23:36 Uhr

Northeim(da) - Zu gleich zwei Einsätzen mit gefährlichen Gasen und mehreren Verletzten kam es im Laufe des gestrigen Montags (27.04.2026) in Moringen und Northeim.

In Moringen klagten gegen 16:30 Uhr mehrere Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Hagenbergstraße über einen unangenehmen Geruch im Haus, dieser war bereits seit einer Pellets-Anlieferung vor dem Wochenende wahrnehmbar. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte schnell der Keller als Quelle des Geruchs festgestellt werden. Hier wurde zudem eine deutlich erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid festgestellt, das Mehrfamilienhaus wurde daher sofort evakuiert. Nach Hinzuziehen der speziellen Messtrupps der Kreisfeuerwehr konnten neben den erhöhten CO-Werte auch Aldehyde in erhöhter Konzentration festgestellt werden. In der Folge wurden die sechs Bewohner, drei Einsatzkräfte der Feuerwehr und vier Personen, die über das Wochenende als Gäste vor Ort waren, zur Überwachung vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert.

Neben der Feuerwehr Moringen waren auch die Werksfeuerwehr Conti, die FFW Lutterbeck, die Kreisfeuerwehrbereitschaft 4, das THW und das DRK im Einsatz.

Die Gase waren ausschließlich im Keller feststellbar, so dass keine Gefahr für die weitere Bevölkerung bestand. Nach ersten Ermittlungen dürften die vor dem Wochenende angelieferten Pellets als Quelle feststehen; bei Pellets können entsprechende Gase auch Monate nach der Produktion austreten. Die Pellets wurden noch in der Nacht von einer Fachfirma abgepumpt. Die Lagerung, Belüftung und die Heizungsanlage werden Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Durch die Polizei wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, der Tatort wurde beschlagnahmt.

Zu einem ähnlich gelagerten Einsatz kam es gegen 23:36 Uhr in Northeim im Grafenhof. Hier hatte eine 42-jährige Bewohnerin eines Mehrparteienhauses nach ersten Ermittlungen unsachgemäß verschiedene Reinigungsmittel verwendet und dabei gemischt, hierdurch entstanden giftige Dämpfe. Die Frau, ihr 31-jähriger Mann und zwei Kinder wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Da die beiden zunächst eingesetzten Rettungssanitäter über Atemwegsreizungen klagten, wurden auch diese stationär aufgenommen. Die Feuerwehr entlüftete anschließend die Wohnung. Auch in diesem Fall wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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