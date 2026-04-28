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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Verkehrsdelikte am Montag

Northeim (ots)

Im Rahmen verschiedener Verkehrskontrollen wurden am gestrigen Montag (27.04.2026) gleich mehrere Verkehrsverstöße festgestellt.

Zunächst kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit gegen 15:15 Uhr in Blankenhagen ein Gespann aus PKW und Anhänger. Für das Gespann mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5to hatte der 26-jährige Fahrer aus Dassel jedoch keine Fahrerlaubnis.

Gegen 16:40 Uhr fielen den Beamten in Berwartshausen zwei zügige Rollerfahrer auf. Beide Roller wurden anschließend auf einem Rollenprüfstand gemessen und lagen deutlich über 25km/h. Die beiden jeweils 15-jährigen Northeimer konnten lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorlegen.

Gegen 23.05 Uhr zeigte ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Moringen bei einer Kontrolle in der Langen Straße in Moringen neurologische Auffälligkeiten. Ein anschließender Test auf Betäubungsmittel verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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