PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kind angefahren - Polizei sucht Pkw-Fahrer

Beverungen (ots)

Am Freitagnachmittag, 17. April, kam es in Beverungen-Dalhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 15.10 Uhr befuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den linken Gehweg der Straße "Untere Hauptstraße" in Fahrtrichtung "Marienplatz". Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte er, die Straße "Marienplatz" zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhren zwei Pkw die "Obere Straße" in Richtung Roggenthal. Während das erste Fahrzeug seine Fahrt unverändert fortsetzte, bog der nachfolgende Pkw nach rechts in die Straße "Marienplatz" ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Jungen auf seinem Fahrrad. Das Kind stürzte, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst an, erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen und setzte seine Fahrt anschließend fort, nachdem dieser angab, dass es ihm gut gehe. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden. Im Nachgang des Unfalls sucht die Polizei nun den beteiligten Pkw-Fahrer sowie mögliche Zeugen des Vorfalls. Der Fahrer wird gebeten, sich zur Klärung des Sachverhalts bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 12:32

    POL-HX: Flüchtender Rollerfahrer verunfallt und leicht verletzt

    Brakel (ots) - Am Samstag, 18. April, gegen 15 Uhr beabsichtigten Einsatzkräfte der Polizeiwache Höxter, einen Rollerfahrer in Brakel einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem die Beamten entsprechende Anhaltesignale gegeben hatten, entzog sich der 20-jährige Fahrer aus Brakel der Kontrolle, indem er sein Fahrzeug beschleunigte. Auf seiner Flucht verlor der Fahrer im Bereich Galgensteig in einer Kurve die ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 19:16

    POL-HX: Schaumbildung am Katzohlbach - zahlreiche Fische verendet

    Bad Driburg (ots) - Am 17.04.2026 kam es in den Nachmittagsstunden zu einer deutlich sichtbaren Schaumbildung auf der Wasseroberfläche des Katzohlbachs im Stadtgebiet Bad Driburg. Zudem wurden im Bachbett zahlreiche tote Fische festgestellt. Im Rahmen von ersten Maßnahmen wurde zunächst der Uferbereich eines am Katzohlbach gelegenen Kinderspielplatzes evakuiert. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren