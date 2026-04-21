Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kind angefahren - Polizei sucht Pkw-Fahrer

Beverungen (ots)

Am Freitagnachmittag, 17. April, kam es in Beverungen-Dalhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 15.10 Uhr befuhr ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den linken Gehweg der Straße "Untere Hauptstraße" in Fahrtrichtung "Marienplatz". Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte er, die Straße "Marienplatz" zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhren zwei Pkw die "Obere Straße" in Richtung Roggenthal. Während das erste Fahrzeug seine Fahrt unverändert fortsetzte, bog der nachfolgende Pkw nach rechts in die Straße "Marienplatz" ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Jungen auf seinem Fahrrad. Das Kind stürzte, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst an, erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen und setzte seine Fahrt anschließend fort, nachdem dieser angab, dass es ihm gut gehe. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden. Im Nachgang des Unfalls sucht die Polizei nun den beteiligten Pkw-Fahrer sowie mögliche Zeugen des Vorfalls. Der Fahrer wird gebeten, sich zur Klärung des Sachverhalts bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen./rek

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