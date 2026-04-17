Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schaumbildung am Katzohlbach - zahlreiche Fische verendet

Bad Driburg (ots)

Am 17.04.2026 kam es in den Nachmittagsstunden zu einer deutlich sichtbaren Schaumbildung auf der Wasseroberfläche des Katzohlbachs im Stadtgebiet Bad Driburg. Zudem wurden im Bachbett zahlreiche tote Fische festgestellt.

Im Rahmen von ersten Maßnahmen wurde zunächst der Uferbereich eines am Katzohlbach gelegenen Kinderspielplatzes evakuiert.

Weiterhin wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Ordnungsamtes Bad Driburg, der unteren Wasserbehörde sowie der Polizei nach dem Ausgangspunkt der Verunreinigung gesucht. Hierbei wurde festgestellt, dass der Katzohlbach von seiner Quelle an von der Schaumbildung betroffen war.

Daher wurde seitens der Wasserbehörde zunächst Umweltalarm ausgelöst. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen kam die zuständige Wasserbörde jedoch zu der Einschätzung, dass natürliche Gärungsprozesse im Wasser ursächlich für die Schaumbildung seien. Von einem Einbringen von außen wird derzeit nicht ausgegangen. Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang dauern an.

Die toten Fische wurden durch die Feuerwehr aus dem Bachbett entfernt. Wasserproben wurden entnommen und ausgewertet. Eine Gefahr für Menschen und Haustiere besteht nach Angaben der zuständigen Behörden nicht. (DL)

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