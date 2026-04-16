Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei und Ärzteschaft stärken Zusammenarbeit - Unterstützung durch Medizinier gesucht

Warburg/Höxter (ots)

Am Donnerstag, 9. April, suchten Einsatzkräfte der Polizeiwache Warburg und der Wachleiter, Polizeihauptkommissar Mario Rose, das Helios Klinikum in Warburg auf, um im Rahmen einer gemeinsamen Initiative mit der Leitung der Zentralen Notaufnahme einen Dienstunterricht für die dortige Ärzteschaft durchzuführen. Gemeinsam mit der Chefärztin der Zentralen Notaufnahme, Frau Dr. med. Tillmann, wurde neun Medizinern das polizeiliche Verfahren im Zusammenhang mit Blutprobenentnahmen sowie der Beurteilung der Gewahrsamsfähigkeit aus polizeilicher Sicht erläutert. Zu Beginn der Veranstaltung erhielten die Teilnehmenden entsprechende Unterlagen, wobei insbesondere die Vielzahl der polizeilichen Formulare auf Interesse stieß. Im weiteren Verlauf wurde besonderer Wert auf die korrekte Ausfüllung der Formulare sowie die Durchführung der erforderlichen ärztlichen Untersuchungen gelegt. Offene Fragen konnten direkt vor Ort geklärt werden, sodass der rund einstündige gemeinsame Dienstunterricht erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Polizei Höxter erhofft sich durch den fachlichen Austausch eine weitere Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses sowie eine Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Ärzteschaft. Gerade bei Maßnahmen wie Blutprobenentnahmen oder der Beurteilung der Gewahrsamsfähigkeit ist die enge Kooperation von großer Bedeutung. Darüber hinaus sucht die Kreispolizeibehörde Höxter weiterhin Ärztinnen und Ärzte, die bereit sind, die Polizei im Rahmen von Einsätzen medizinisch zu unterstützen. Zu den Aufgaben zählen insbesondere die Entnahme von Blutproben zur Feststellung von Alkohol-, Medikamenten- oder Drogeneinfluss sowie die ärztliche Beurteilung der Gewahrsamsfähigkeit von Personen. Diese Tätigkeiten leisten einen wichtigen Beitrag sowohl zur Strafverfolgung als auch zur Gefahrenabwehr. Gesucht werden Medizinerinnen und Mediziner, die flexibel - auch außerhalb üblicher Arbeitszeiten, beispielsweise nachts oder am Wochenende - zur Verfügung stehen. Die Vergütung erfolgt nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), zudem werden Fahrtkosten erstattet. Interessierte können sich bei der Polizei Höxter melden unter der Telefonnummer 05271 962-1110 (Herr Sauter) oder 05271 962-1114 (Frau Nolte) sowie per E-Mail an Poststelle.Hoexter@polizei.nrw.de. Für die Aufnahme in den entsprechenden Pool werden eine Approbationsurkunde, ein Lebenslauf sowie Kontaktdaten und eine Bankverbindung benötigt./rek

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