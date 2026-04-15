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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Kind leicht verletzt

Höxter (ots)

Am Dienstag, 14. April, kam es auf der Straße "Pfennigbreite" in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Kind leicht verletzt wurde. Gegen 12:20 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau mit einem schwarzen Opel Vivaro die Straße in Richtung eines nahegelegenen Aldi-Marktes. Im Fahrzeug befand sich auch ihre 11-jährige Tochter. Zeitgleich fuhr eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin vom Parkplatz eines Getränkemarktes auf die Fahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die 34-Jährige eine Gefahrenbremsung durchführen. Die Fahrradfahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Durch das abrupte Bremsmanöver erlitt das Kind leichte Verletzungen und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun die beteiligte Fahrradfahrerin. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zur Identität der Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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