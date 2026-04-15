Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bagger entwendet - Polizei sucht Zeugen

Willebadessen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 2. April, bis Samstag, 4. April, kam es in Willebadessen zu einem Diebstahl eines Mini-Baggers. Mitarbeiter einer Baufirma hatten das Arbeitsgerät am Gründonnerstag im Amselweg abgestellt. Am Ostersamstag wurde der Diebstahl festgestellt. Entwendet wurde ein schwarzer Mini-Bagger der Marke Schaeff im Wert von rund 13.000 Euro. Die Ermittlungen werden durch die Polizei Höxter geführt. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Baggers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen./rek

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