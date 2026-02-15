POL-BOR: Raesfeld - Diebe dringen in Wagen ein
Raesfeld (ots)
Tatort: Raesfeld, Feldstiege;
Tatzeit: zwischen 13.02.2026, 20.15 Uhr, und 14.02.2026, 09.30 Uhr;
Technisches Gerät und Material haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Raesfeld aus einem Transporter gestohlen. Die Täter waren gewaltsam in das Fahrzeug eingedrungen, das an der Straße Feldstiege gestanden hatte. Das Kriminalkommissariat in Borken bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (to)
