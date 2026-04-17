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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

POL-HX: Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall
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Brakel (ots)

Am Donnerstagabend, 16. April, kam es auf der Kreisstraße 20 in Brakel-Gehrden zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 22:50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Willebadessen mit einem E-Bike die Strecke vom Sportplatz in Richtung Ortsmitte. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der junge Mann eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem dort aufgestellten Verkehrszeichen. Durch den Aufprall erlitt der 20-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Daher wurde eine Blutprobe angeordnet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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