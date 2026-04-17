Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwer verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Brakel (ots)

Am Donnerstagabend, 16. April, kam es auf der Kreisstraße 20 in Brakel-Gehrden zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 22:50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Willebadessen mit einem E-Bike die Strecke vom Sportplatz in Richtung Ortsmitte. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der junge Mann eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem dort aufgestellten Verkehrszeichen. Durch den Aufprall erlitt der 20-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Daher wurde eine Blutprobe angeordnet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell