Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Flüchtender Rollerfahrer verunfallt und leicht verletzt

Brakel (ots)

Am Samstag, 18. April, gegen 15 Uhr beabsichtigten Einsatzkräfte der Polizeiwache Höxter, einen Rollerfahrer in Brakel einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem die Beamten entsprechende Anhaltesignale gegeben hatten, entzog sich der 20-jährige Fahrer aus Brakel der Kontrolle, indem er sein Fahrzeug beschleunigte. Auf seiner Flucht verlor der Fahrer im Bereich Galgensteig in einer Kurve die Kontrolle über den Roller und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 20-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem waren technische Veränderungen am Roller vorgenommen worden, wodurch die Betriebserlaubnis erloschen war. Ein gültiger Versicherungsschutz bestand ebenfalls nicht. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Roller wurde sichergestellt./rek

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