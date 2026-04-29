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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Müll geriet in Brand - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Dienstag, 28.04.2026, 14.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 20-jähriger Mitarbeiter des DB Sicherheit entdeckte am Dienstagnachmittag einen Brand in der Nähe der Gleisanlagen in der Güterbahnhofstraße in Northeim. Innerhalb eines Betonquaders geriet aus bislang unbekannter Ursache dort befindlicher Müll in Brand, welcher durch Feuerwehrkräfte der Feuerwehr Northeim gelöscht werden konnte.

Zuvor wurde der Zeuge auf drei Jugendliche aufmerksam, welche sich kurz vorher an der Brandörtlichkeit aufhielten. Sie wurden wie folgt beschrieben:

   - drei männliche Personen;
   - ca. 15 Jahre alt;
   - alle drei Personen trugen eine Cap auf dem Kopf;
   - zwei Personen mit blauer Jeans und dunklem Oberteil bekleidet;
   - eine Person mit dunkler Hose und dunklem Oberteil bekleidet.

Im Nahbereich konnten die beschriebenen Personen nicht mehr angetroffen werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den jugendlichen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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