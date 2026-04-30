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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person schlägt Fensterscheibe von Pkw ein

Northeim (ots)

37154 Northeim, Weißer Budenweg, Mittwoch, 29.04.2026, 14.30 - 15.36 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 54-jähriger Mann parkte seinen Pkw am Mittwochnachmittag um 14.30 Uhr für etwa eine Stunde in der Straße "Weißer Budenweg" in Northeim. Als er gegen 15.36 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine eingeschlagene Fensterscheibe seines Pkw fest. Zu der Erlangung von Diebesgut kam es nicht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitige sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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