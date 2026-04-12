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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Nachtrag zu Einbruch in Kirner Geschäft vom heutigen Morgen

Kirn (ots)

Zunächst wird auf die am heutigen Morgen, 12.04.2026, 05:49 Uhr, veröffentlichte Pressemeldung verwiesen.

Im weiteren Verlauf kann die Kirner Polizei aufgrund weiterer Erkenntnisse und entsprechenden Ermittlungen einen Tatverdacht gegen einen 35-Jährigen, polizeibekannten Mann begründen.

In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgt sodann die Durchsuchung einer Wohnung in Kirn, bei der das Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden kann. Hieraufhin erfolgen auch weitere beweis- und verfahrenssichernden Maßnahmen.

Der nun ermittelte Beschuldigte muss sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens für seine Tat verantworten. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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